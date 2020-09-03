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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çorlu’da uyuşturucu operasyonu

İHA

Çorlu’da uyuşturucu operasyonu

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (Çorlu NSM) Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu madde satın alan ve kullanan şahıslara yönelik olarak operasyon gerçekleştirdi.
Çorlu NSM ekipleri Hıdırağa Mahallesi’nde uyuşturucu madde ticareti yapan ve uyuşturucu madde kullanıcısı şahıslara yönelik olarak operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalar neticesinde 17 ayrı şüpheli yakalandı.
Yakalanan şüpheli şahısların üzerinde yapılan aramalarda 50 fişek eroin maddesi, 5 fişek bonzai adı da verilen sentetik kannabinoid maddesi, 26 fişek kokain maddesi ele geçirildi.
17 şüpheli şahıstan birine uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yasal işlem yapılırken, 16 kişiye de kullanmak için uyuşturucu madde satın alma, kabul etme, bulundurma ve kullanma suçundan yasal işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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