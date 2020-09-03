Tarla yangını korkuttu

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen tarla yangınında dekarlarca tarım arazisi kül oldu. Yangın, görenleri tedirgin etti.

Yangın, Muratlı’nın Balabanlı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre anız yakılması sonucu başladığı iddia edilen yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Müsellim Mahallesi istikametinden Balabanlı Mahallesi'ne girişte başlayan yangın hızla ilerlerken, bölgeye kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.

Yangının kesin çıkış nedeni araştırılırken, dekarlarca tarım arazisi küle döndü.

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