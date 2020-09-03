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Çorlu Belediyesi ve Belediye-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

İHA

Çorlu Belediyesi ve Belediye-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

Çorlu Belediyesi Personel A.Ş. ile Belediyeİş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. İmzaların atılmasının ardından konuşan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, “Belediyemize ve tüm çalışanlarımıza hayırlı olsun” dedi.
Taşeron firmalardan Çorlu Belediyesi Personel Hizmetleri A.Ş.’ye 696 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile şirket işçisi olarak geçirilen belediye personellerinin maaş zammı ile ilgili 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren süren görüşmeler imzaların atılmasıyla sona erdi. 2 yıl süre ile geçerli olacak yeni sözleşmenin imzaları Çorlu Belediyesi Meclis Salonunda atıldı. İmza törenine Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Özcan Veysel Tunçcan, Çorlu Belediyesi Personel A.Ş. Müdürü Gökhan Kürkçü, Belediyeİş Sendikası Trakya Şube Başkanı İbrahim Özçelik ve Başkan Yardımcısı Vedat Ten ile sendika temsilcileri katıldı.

Toplantıların ardından uzlaşmaya varıldı
Arabulucu gözetiminde yapılan görüşmelerin ardından yapılan imza töreni ile Belediyeİş Sendikası ile Çorlu Belediyesi Personel A.Ş. arasında toplu iş sözleşmesi gerçekleştirildi. Sözleşme esaslarına göre ilk 6 aylık süreçte maaş ve sosyal yardımlarda en düşük maaşı alan çalışanlara yaklaşık yüzde 25 oranında zam uygulanacak. 1 Ocak 2021 itibarıyla Çorlu Belediyesi Personel A.Ş. çalışanlarının maaşlarına TÜFE ve yüzde 1 refah payı uygulanacak.

“Belediyemize ve çalışanlarımıza hayırlı olsun”
İmzaların atılmasının ardından konu ile ilgili açıklamada bulunan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, “Çorlu Belediyesi Personel Şirketimiz ve Belediyeİş Sendikası Trakya Şube Yönetim Kurulu arasında çalışanlarımızın haklarını korumak adına imzalarını attığımız toplu iş sözleşmesinin belediyemize ve çalışanlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

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