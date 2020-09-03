Ergene Belediyesi Eylül ayı olağan meclis toplantısı yapıldı. Belediye Başkanı Rasim Yüksel başkanlığında gerçekleşen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Ergene Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesisler adı altında kurulan bütçe içi işletmenin çalışma esaslarını belirleyen yönetmeliği görüşerek oy çokluğu ile kabul eden meclis üyeleri belediye mülkiyetinde veya kullanımında bulunan özel gelir ve gideri olan hizmetlerin gerçekleştirildiği taşınmazların Ergene Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesisler İşletmesi’ne tahsis edilmesi hususunu ise oy birliği ile reddetti.

Temizlik İşleri Müdürlüğü’nce belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere gerekli olan araçların devlet malzeme ofisinden satın alınması hususunu da kabul eden meclis üyeleri ikinci el tekstil, ayakkabı ürünleri, kemer, çanta ve benzeri atıkların kaynağında toplanabilmesi için Türkiye Sakatlar Derneği ile ortak proje geliştirilmesi hususunu da oy birliği ile kabul etti.

Meclis üyeleri Çorlu Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’de Ergene Belediyesi’ni temsil etmek üzere belediye başkanına yetki verilmesi hususunu da oy birliği ile kabul ettiler.

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