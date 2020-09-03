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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Yüksel’den vatandaşlara aşure ikramı

İHA

Başkan Yüksel’den vatandaşlara aşure ikramı

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel Yeşiltepe Mahallesi’nde kurulan semt pazarında Muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıttı.
Yeşiltepe Mahallesi'nde bulunan semt pazarında Ergene Belediyesi tarafından vatandaşlara dağıtılmak üzere aşure standı kuruldu. Pazar alanında Muharrem ayı dolayısıyla semt pazarına alışverişe gelen vatandaşlara ve pazarcı esnafına aşure ikramında bulunuldu.
Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergileyen ve her fırsatta vatandaşlarla bir arada olan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel beraberinde başkan yardımcıları Mehmet Cebeci ve Yüksel Baydarlı ile birlikte Muharrem ayı vesilesi ile vatandaşlara aşure ikramında bulundu.
Muharrem ayının İslam alemi için özel ve bir o kadar da önemli olduğunu ifade eden Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Muharrem ayı dayanışma, paylaşma ve muhabbet ayıdır. Sevgi, saygı, kardeşlik, birlik ve beraberliği pekiştiği muazzam bir aydır. Bu ayın güzelliklerini bir arada yaşayabilmek için Muharrem ayımızın lezzeti olan aşure dağıtımını halkımızla bir araya gelerek gerçekleştirdik. Muharrem ayının tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.
Aşurenin bir değer olduğunu da sözlerine ekleyen ve değerlerin unutulmaması gerektiğini ifade eden Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Aşure farklı ürünlerin harmanlanması ile ortaya çıkıyor. Biz de hem Türkiye’de hem de Ergene ilçemizde farklı kültürlerden bir araya gelen insanlarla, hemşehrilerimizle bir arada yan yana, birlik ve beraberlik içerisinde yaşıyoruz. Bu birliğimizin daim olmasını diliyorum. Muharrem ayı hepimize hayırlı olsun” diye konuştu.
Başkan Yüksel yüz yıllardır halk arasında dayanışma, paylaşma, muhabbet, birlik ve beraberliğin simgesi haline gelen aşure dağıtımlarının diğer mahallelerde de devam edeceğini sözlerine de ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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