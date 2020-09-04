Tekirdağ'da ahşap bina cayır cayır yandı

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Tekirdağ’da 2 katlı ahşap bir binada meydana gelen yangın paniğe neden oldu. Alevler içerisinde kalan metruk bina itfaiye ekiplerinin çalışması ile söndürüldü.

Yangın, Süleymanpaşa İlçesi Çiftlikönü Mahallesinde metruk bir binada meydana geldi. Metruk ahşap binada dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine kısa sürede olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının çıktığı alana gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulunarak söndürme çalışmaları başlattı. Polis ekipleri de yangının çıktığı bölgede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu cayır cayır yanan ahşap binadaki yangın söndürüldü.

Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

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