Tekirdağ´da ahşap bina, alev alev yandı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) TEKİRDAĞ´da, kullanılmayan 2 katlı ahşap binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Alevlerin sardığı bina, kullanılamaz hale geldi.
Merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı Çiftlikönü Mahallesi´ndeki kullanılmayan 2 katlı ahşap binada, sabah saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi´ne ait 3 itfaiye aracıyla yangına müdahale edildi. Yaklaşık 1 saat süren müdahale sonucu yangın, kontrol altına alınıp, söndürüldü. Alevlerin sardığı bina, kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN
2020-09-04 10:10:34
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