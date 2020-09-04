Tekirdağ´da, Suriye uyruklu 3 DEAŞ'lı yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mehmet YİRUN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ´ın Ergene ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ adına Suriye´de silahlı eylemlere katıldıkları belirlenen Suriye uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ortak yürüttükleri çalışmalar sonunda, Suriye uyruklu A.Z. H.EZ. ve O.Ç.´nin terör örgütü DEAŞ adına Suriye´de silahlı eylemlere katıldığını, kaçak yollardan da kente geldiğini belirledi. Yapılan takiplerin ardından jandarma ekipleri, Ergene ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi´nde tespit edilen eve operasyon düzenledi.

Operasyonda, DEAŞ´ın Suriye'deki sorumlularından olduğu bildirilen A.Z., H.E.Z. ve O.Ç. yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN

2020-09-04 11:36:39



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.