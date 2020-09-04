Tekirdağ´da, Suriye uyruklu 3 DEAŞ'lı yakalandı

Mehmet YİRUN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ´ın Ergene ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ adına Suriye´de silahlı eylemlere katıldıkları belirlenen Suriye uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ortak yürüttükleri çalışmalar sonunda, Suriye uyruklu A.Z. H.EZ. ve O.Ç.´nin terör örgütü DEAŞ adına Suriye´de silahlı eylemlere katıldığını, kaçak yollardan da kente geldiğini belirledi. Yapılan takiplerin ardından jandarma ekipleri, Ergene ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi´nde tespit edilen eve operasyon düzenledi.
Operasyonda, DEAŞ´ın Suriye'deki sorumlularından olduğu bildirilen A.Z., H.E.Z. ve O.Ç. yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN
2020-09-04 11:36:39
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