Süleymanpaşa Belediyesi yol çalışmalarında rekora koşuyor

Süleymanpaşa Belediyesi, şehrin dört bir yanında aralıksız devam eden yol çalışmalarıyla rekora koşuyor. Aydoğdu ve Çınarlı mahalleleri ile Köprübaşı mevkiini birbirine bağlayan, Tekira Alışveriş Merkezi’nin çevresindeki yol ve kaldırımlar sil baştan yenileniyor. Kumbağ ve Karacakılavuz mahallelerinde asfalt ve kilit taş çalışmaları tamamlanmak üzere.

Alışveriş merkezi etrafından dolanan ve ciddi trafik yükü bulunan yolda etap etap süren çalışmaların ilk bölümü, yol çizgileri ve kaldırım düzenlemeleri de dahil olmak üzere iki günden kısa sürede tamamlandı ve yol yeniden trafiğe açıldı. Köprübaşı Caddesi’nin Çınarlı ve Aydoğdu Mahallesi ile kesiştiği, Köroğlu Sokak üzerinde (Tekira AVM arkası) ise ikinci etap çalışmaları titizlikle sürdürülüyor. Çalışmalar, Aydoğdu Mahallesi Beşyol mevkiine kadar uzanacak.

Eski beldelerden Karacakılavuz Mahallesi’nde de yol çalışmaları hızla devam ediyor. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, sık sık çalışmaları yerinde denetleyerek mahalle sakinleriyle istişarede bulunuyor.

Kumbağ Mahallesi’nde ise altyapı çalışmaları tamamlanan tüm cadde ve sokaklarda asfalt ve kilit taş çalışmaları tamamlandı. Öte yandan, Süleymanpaşa Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla, günden güne turistik potansiyelini arttıran Kumbağ Mahallesi, estetik bir görünüme kavuşarak yeniden Trakya’nın önemli turizm merkezlerinden biri olma yolunda hızla ilerliyor. Sahil şeridi üzerinde yürütülen düzenleme çalışmaları kapsamında yerleştirilen palmiye ağaçları ile Kumbağ bambaşka bir görünüme sahip oldu.



“Bir buçuk yılda 750 bin metrekare yol yaptık”

Şehrin dört bir yanında devam eden yol çalışmaları ile ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Göreve geldiğimiz günden bu yana yol çalışmalarımızı yoğun bir tempoyla yürütüyoruz. 16 ayda, asfalt ve kilit taş olmak üzere toplamda 750 bin metrekare yol çalışması gerçekleştirdik. Kıyas yapılabilmesi açısından, geçtiğimiz dönemde Süleymanpaşa’da gerçekleştirilen yol çalışması toplam 1 milyon 550 bin metrekaredir. Yani bir buçuk yıldan kısa sürede, 5 yılda yapılan çalışmanın yarısı kadar yol yapmışız” diye konuştu.



“Asfalt çalışmalarımıza hız verdik”

Asfaltlama çalışmalarının son günlerde hızlandığını belirten Yüksel, “Asfalt sezonu için önümüzde bir ay gibi bir süre var. Bu süreyi en iyi şekilde değerlendirerek yapabildiğimiz kadar çok yolu asfaltlayacağız. Bu anlamda asfalt çalışmalarımıza hız verdik. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir Albayrak’a asfalt plentini hafta sonları belediyemizin kullanımına tahsis ettiği için teşekkür ediyorum. Marmara Ereğlisi’nden asfalt taşıyarak yol çalışmalarımızı hızlandıramazdık. Ayrıca Köprübaşı mevkiini Aydoğdu ve Çınarlı Mahallesi’ne bağlayan güzergahta yürüttüğümüz yol, kaldırım yenileme ve boya çalışmalarımızın ilk etabını Büyükşehir Belediyemizin Ulaşım Daire Başkanlığının desteği ile iki günden kısa sürede tamamladık. Bu çalışma bir kez daha birlik ve beraberliğin her işi ne kadar kolaylaştıracağını gözler önüne sermiştir” ifadelerini kullandı.

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