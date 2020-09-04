Tekirdağ’da feci kaza: 4 yaralı

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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde yoldan çıkan hafif ticari araç şarampole uçtu. Hurdaya dönen araçta 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Süleymanpaşa Malkara yolu üzeri İnecik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malkara istikametine seyreden ve sürücüsünün ismi alınamayan hafif ticari araç, yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kaza sonrası olay yerine ulaşan itfaiye ve 112 ekiplerinin müdahalesiyle hurdaya dönen araçtan 4 yaralı çıkarıldı.

Süleymanpaşa ve Malkara ilçesinden gelen ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

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