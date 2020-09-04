Tekirdağ'da suç örgütüne operasyon: 12 gözaltı



Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde, 'nitelikli yağma', 'tehdit', 'tefecilik' ve 'silah kaçakçılığı' suçları işlediği belirlenen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.1 şüpheli aranıyor.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde 'nitelikli yağma', 'tehdit', 'tefecilik' ve 'silah kaçakçılığı' suçlarına karışan çetenin peşine düştü. Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonunda 16 çete üyesi saptandı. 3'ü farklı suçlardan cezevinde olan çete üyelerine yönelik Çerkezköy ve Kapaklı'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 12 şüpheli, yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda senet, ajanda, sözleşme metni, 2 tabanca ve 40 mermi ele geçirildi.

1 şüpheli aranırken, 12 şüphelinin sorgusu devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çerkezköy Onur KAYA

2020-09-04 17:46:41



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