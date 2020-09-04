Trakya’nın en büyük hastanesi açılışa gün sayıyor TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Şehir Hastanesi’nde incelemelerde bulundu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, hizmete girmek için gün sayan ve Trakya’nın en büyük hastanesi olacak Tekirdağ Şehir Hastanesi’nde incelemelerde bulundu.

Trakya’nın en büyük hastanesi olacak Tekirdağ Şehir Hastanesi, açılış için üzere gün sayıyor. İnşaat işleri bitme noktasına gelen hastanenin, Sağlık Bakanlığı tarafından teslim alındıktan sonra faaliyete geçmesi planlanıyor. Açılış ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Tekirdağ’a gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ’ı sağlık alanında da bir çekim merkezi haline getirecek 480 yataklı Şehir Hastanesi’nde incelemelerde bulundu. TBMM Başkanı Şentop hastanedeki incelemelerinde çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Trakya’nın gözbebeği olacak Tekirdağ Şehir Hastanesi ile vatandaşlar ücretsiz olarak beş yıldızlı otel standartlarında sağlık hizmeti alacak.

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