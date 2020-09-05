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Tekirdağlılar, Şentop'un, 'Adi ayırlı olsun' paylaşımını sempatik buldu

DHA

Tekirdağlılar, Şentop'un, 'Adi ayırlı olsun' paylaşımını sempatik buldu


Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)TBMM Başkanı Mustafa Şentop, dün memleketi Tekirdağ'da yapımı son aşamasına gelen Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu. Şentop, daha sonra hastanenin 'H' harfinin ışığı yanmayan tabelasının olduğu fotoğrafı, sosyal medya hesabından Trakya şivesine esprili dille atıfta bulunarak, "Kısa bir zaman sonra açılacak olan Tekirdağ Şehir Hastanesinde son inceleme ve değerlendirmelerimizi yaptık. Adi ayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Şentop'un ifadelerini sempatik bulan Tekirdağlı İsmail Polat, "Biz de diyoruz ki, epimize ayırlı olsun" dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, dün memleketi Tekirdağ'da Marmara Ereğlisi adliye binasının açılışını yaparak, yapımı son aşamasına gelen Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu. İncelemeye Şentop'un yanı sıra Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın da katıldı. Şentop, incelemesinin ardından Tekirdağ Şehir Hastanesi'nin daha önce gece çekilen ve 'H' harfinin ışığı yanmayan tabelasının olduğu fotoğrafı sosyal medya hesabından Trakya şivesine atıfta bulunarak esprili şekilde paylaştı. Şentop, 'H' harfini kullanmadığı paylaşımında, "Kısa bir zaman sonra açılacak olan Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde son inceleme ve değerlendirmelerimizi yaptık. Adi ayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
TEKİRDALILAR SEMPATİK BULDU
Tekirdağlı hemşehrileri TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, 'H' harfini kullanmadan yaptığı paylaşımını sempatik buldu. Kent esnaflarından Eyüp Ataman, "Meclis başkanının paylaşımını okudum. Çok güzel bir yaklaşım, Biz Tekirdağlılar 'H' harfini konuşurken yutuyoruz. Fotodaki paylaşım da denk gelmiş. Tanıtım içinde faydalı olmuş. Memleketimiz için hayırlı olur. Zaten bu pandemi döneminde hastanelerin ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. İnşallah şehrimize değer katacaktır. Meclis başkanımıza da başarılar dilerim" dedi. 
'EPİMİZE AYIRLI OLSUN'
Tekirdağlı İsmail Polat, Şentop'un paylaşımının oldukça sempatik olduğunu belirterek, "Bir o kadar da hoş bir nidaydı. Bizce özlenen bir yaklaşım. Biz bu gibi siyasileri seviyoruz. Meclis başkanının bu topraklardan olması bizi ayrıca gururlandırıyor. Bizde diyoruz ki, epimize ayırlı olsun" dedi. Hüseyin Bilecek, Şentop'un ilin önemli bir değeri olduğunu ifade ederek, "Hastanenin şehrimize yapılması çok önemli bir durum. İşletmesi özel sektörde olması daha da güzel. Tekirdağlılara iyi hizmet vermesi önemli. Meclis başkanının buralı olması büyük bir nimet. Tekirdağ'a çok şey kazandıracağına inanıyoruz. Meclis başkanı şiveli fotoğrafa, şiveli bir paylaşım yapmış çok da sempatik olmuş. Espri ile yaklaşmış beğendik" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN
2020-09-05 14:38:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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