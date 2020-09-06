KPSS’ye geç kalan aday: “O kadar da önemli değildi”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KPSS’ye geç kalan aday: “O kadar da önemli değildi”

İHA

KPSS’ye geç kalan aday: “O kadar da önemli değildi”

KPSS heyecanı tüm ülkede olduğu gibi Tekirdağ’da da başladı. KPSS'de okul kapıları kapandıktan sonra sınava geç kalan bir aday, “Sınav benim için o kadar da önemli değildi” dedi.
Tüm yurtta olduğu gibi Tekirdağ’da da KPSS heyecanı başladı. KPSS'ye girecek olan adaylar, sınava saatler kala okulların önüne geldi. Adaylar, korona virüs tedbirleri kapsamında, maske ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde tek tek içeri alındı. Bazı adaylar son saniyede sınava yetişirken, saatler 10.00’ı gösterdiğinde kapılar kapandı ve KPSS maratonu başladı. Adaylar içeride ter dökerken, adayların velileri ve yakınları da okul kapısında bekledi.

“O kadar da önemli değildi”
Okul kapıları kapandıktan sonra sınava geç kalan bir vatandaş ise, “Çorlu'da çok trafik vardı. Sınav benim için o kadar da önemli değildi” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tekirdağ'da tefecilik operasyonunda 6 tutuklama
YEREL HABERLER Tekirdağ'da tefecilik operasyonunda 6 tutuklama
Alkollü sürücü duran araca çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Alkollü sürücü duran araca çarptı: 2 yaralı
Fırlayan spiral taşı işçinin bacağına isabet etti
YEREL HABERLER Fırlayan spiral taşı işçinin bacağına isabet etti
Gündüz vakti pes dedirten hırsızlık: Motosikleti böyle çaldılar
YEREL HABERLER Gündüz vakti pes dedirten hırsızlık: Motosikleti ...
Tekirdağ'da suç örgütü operasyonu: 6 tutuklama
YEREL HABERLER Tekirdağ'da suç örgütü operasyonu: 6 tutuklama
'Yangını fareler çıkardı'
YEREL HABERLER 'Yangını fareler çıkardı'
Tekirdağlılar, Şentop'un, 'Adi ayırlı olsun' paylaşımını sempatik buldu
YEREL HABERLER Tekirdağlılar, Şentop'un, 'Adi ayırlı olsun' ...
Trakya’nın en büyük hastanesi açılışa gün sayıyor TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Şehir Hastanesi’nde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Trakya’nın en büyük hastanesi açılışa gün ...
Tekirdağ'da tefecilik operasyonu:12 gözaltı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da tefecilik operasyonu:12 gözaltı
Bulduğu cep telefonunu sahibine ulaştırdı
YEREL HABERLER Bulduğu cep telefonunu sahibine ulaştırdı
TBMM Başkanı Şentop: Çok sınırlı olarak, belli suçlara idam cezası olmalı /Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER TBMM Başkanı Şentop: Çok sınırlı olarak, belli ...
Tekirdağ'da suç örgütüne operasyon: 12 gözaltı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da suç örgütüne operasyon: 12 gözaltı
TBMM Başkanı Şentop: Çok sınırlı olarak, belli suçlara idam cezası olmalı
YEREL HABERLER TBMM Başkanı Şentop: Çok sınırlı olarak, belli ...
TBMM Başkanı Şentop: "Belli suçlara mahsus olmak üzere idam cezasının olması gerektiği kanaatindeyim"
YEREL HABERLER TBMM Başkanı Şentop: "Belli suçlara mahsus olmak ...
Tekirdağ’da feci kaza: 4 yaralı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da feci kaza: 4 yaralı
Süleymanpaşa Belediyesi yol çalışmalarında rekora koşuyor
YEREL HABERLER Süleymanpaşa Belediyesi yol çalışmalarında rekora ...
Tekirdağ´da, Suriye uyruklu 3 DEAŞ'lı yakalandı
YEREL HABERLER Tekirdağ´da, Suriye uyruklu 3 DEAŞ'lı yakalandı
Avrupa'nın en büyük çevre projesinde ilk arıtma tesisi tamamlandı
YEREL HABERLER Avrupa'nın en büyük çevre projesinde ilk arıtma ...
Tekirdağ´da ahşap bina, alev alev yandı
YEREL HABERLER Tekirdağ´da ahşap bina, alev alev yandı
Tekirdağ'da ahşap bina cayır cayır yandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da ahşap bina cayır cayır yandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X