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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ’da fabrika yangını

İHA

Tekirdağ’da fabrika yangını

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde tekstil ve tekstil kimyasalları alanında faaliyet gösteren bir fabrikada sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye aracı ve arazöz ile müdahale edildi.
Edinilen bilgilere göre, Tekirdağ’ın Ergene ilçesi Vakıflar Mahallesi’nde Çorlu Edirne Karayolu üzerinde Saray Kavşağı olarak anılan bölümde yer alan bir tekstil ve tekstil kimyasalları fabrikasında sabaha karşı yangın çıktı.
Fabrikanın tekstil kimyasallarının depolandığı bölümünden dumanların yükseldiğini görenlerin haber vermesi ile bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Geniş bir alana yayılan yangından yükselen dumanlar gökyüzünü siyaha boyadı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı çok sayıda itfaiye ekibi ve Ergene Belediyesi’ne ait tankerler ile müdahale edilen yangın saatler sonra kontrol altına alındı.
Meydana gelen olayla ilgili olarak başlatılan inceleme ve soruşturma sürdürülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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