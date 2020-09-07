Tekirdağ’da avcı denetimlerinde 10 adet ses cihazı bulundu

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Tekirdağ’da Av Koruma ve Kontrol Faaliyetlerinde 118 avcı denetlendi. Denetimlerde, 10 adet ses cihazına el konulurken, 1 avcıya idari işlem uygulandı.

Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Av Koruma ve Kontrol ekibi usulsüz avcılığa geçit vermiyor. Gerçekleştirilen Av Koruma ve Kontrol Faaliyetlerinde Tekirdağ’da 118 avcı kontrol edildi. Kontrol ve denetim faaliyetlerinde 10 adet ses cihazına el konulurken, 1 avcıya idari işlem uygulandı.

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