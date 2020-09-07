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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rumeli İskelesi sokak müziği ile coştu

İHA

Rumeli İskelesi sokak müziği ile coştu

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’un katılımlarıyla halka açılan Rumeli İskelesi, Tekirdağlılardan büyük ilgi görüyor. Tekirdağlı müzisyenlerin gerçekleştirdiği sokak müziği konseri Tekirdağlıları coşturdu.
Süleymanpaşa Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’un katılımlarıyla halka açılan Rumeli İskelesi, Tekirdağlılardan büyük ilgi görüyor. Bir deniz kenti olan Süleymanpaşa’yı denizle buluşturan İskele; kafe, restoran, mescit, seyir dürbünleri, olta balıkçılığı alanları, cam teras ve tuvaletler gibi çok sayıda imkana sahip olmasının yanı sıra farklı etkinliklerle de ilgi odağı olmayı sürdürüyor.

Sokak müziği konserine büyük ilgi
Açıldığı günden bu yana Tekirdağlıların ve şehre gelen ziyaretçilerin ilk uğrak noktası olan ve şehrin çehresini değiştirerek hareket getiren, insanların doyasıya deniz havası almalarını sağlayan Rumeli İskelesi, yine farklı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. İskele üzerinde Tekirdağlı sanatçıların gerçekleştirdiği ve Rumeli türkülerinin seslendirildiği sokak müziği konseri, iskelede gezinti yapan vatandaşlardan büyük beğeni topladı.

Başkan Yüksel’e teşekkür
Tekirdağ’ın Üzümü, Selanik Türküsü gibi sevilen Rumeli ve Tekirdağ türkülerinin yanı sıra popüler şarkıların da seslendirildiği konser yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Konseri izleyen vatandaşlar, “Rumeli İskelesi iyi ki açılmış. Her gün farklı bir güzellikle bu iskelede doya doya denizin ve sahilimizin tadının çıkarabiliyoruz. İskeleyi yeniden kentimize kazandıran belediye başkanımız Cüneyt Yüksel’e teşekkür ederiz” diyerek memnuniyetlerini dile getirdi.

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