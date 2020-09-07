Paraşütle 600 metre yükseklikte 'maske' uyarısı



Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) TEKİRDAĞ'da, yamaç paraşütü pilotu Levent Öner, maskesini takıp, 600 metre yükseklikte uçuş yaparken, maske takılması konusunda uyardı. Öner, "Lütfen herkes, havada ve karada pandemi kuralları konusunda dikkat etsin" dedi.

Tekirdağ'da yamaç paraşütü pilotu Levent Öner, koronavirüs salgınına karşı vatandaşı tedbir almaları konusunda uyarmak için uçuş gerçekleştirdi. Şarköy ilçesine bağlı, yamaç paraşütü sporlarının yapıldığı Uçmakdere'ye giden Öner, maskesini takarak, paraşütü ile havalandı. Yaklaşık 600 metre yüksekliğe çıkan Öner, açtığı kamerasına konuşarak, "Yamaç paraşütünde pandemi kuralları gereği maskem var. Diğer paraşütçü arkadaşlarla hava da bile mesafemi koruyorum. Lütfen herkes havada ve karada pandemi kuralları konusunda dikkat etsin. Lütfen maskenizi takın" dedi. DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2020-09-07 15:04:33



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.