Salgınla mücadele tavizsiz sürüyor

Süleymanpaşa Belediyesi, korona virüsü salgını mücadelesini Mart ayından bu yana kararlılıkla sürdürüyor. Merkez mahallelerin yanı sıra eski beldeler ve kırsal mahallelerde cadde ve sokak dezenfeksiyon çalışmaları titizlikle yürütülürken, salgına karşı alınacak önlemler konusunda bilgilendirme çalışmaları da devam ediyor.

Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen dezenfeksiyon çalışmaları, Bahçelievler Mahallesi TOKİ civarındaki tüm cadde ve sokaklar, Barbaros Mahallesi Liman Yolu, Fikret Yılmaz Parkı ve çevresi, kırsal mahallelerden Demirli Mahallesi’nde gerçekleştirildi.

Ayrıca 100. Yıl Mahallesi Veteriner Sokak ve çevresi, Mumcu Çeşme Caddesi ve bağlı sokaklar, Kumbağ Mahallesi Karagül, Ali Reis ve Karçiçeği Sokak ile Karadeniz Mahallesi’nde Trabzon Caddesi ve Giresun Sokak başta olmak üzere bağlı sokaklarda dezenfeksiyon faaliyetleri yürütüldü.

Çalışmaların mahalle bazında düzenli olarak devam ettiği ifade edilirken, Süleymanpaşa Belediyesinin salgın tehdidi tamamen ortadan kalkana kadar mücadeleyi taviz vermeden sürdüreceği kaydedildi.

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