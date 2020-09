Ergene Belediyesi otobüs duraklarını ve bankları kendi üretiyor Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel: “Şantiyedeyiz, sahadayız, halkımızın yanındayız”

Bölgenin en çalışkan belediyeleri arasında yer alan Ergene Belediyesi ilçenin muhtelif mahallelerinde kullanılan otobüs durakları ve bankları kendi imkanları dahilinde üreterek ihtiyaç duyulan noktalara yerleştirmeye devam ediyor.

Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde yer alan şantiyede görev alan ekipleri ilçede ihtiyaç duyulan yerlere otobüs durakları ve bankları monte edebilmek ve tüm ihtiyaçlara cevap verebilmek için yoğun mesai harcıyor. Çalışmalar sonucu atölyede belediye imkanları ile üretilen ürünler vatandaşların kullanımına sunuluyor.

Yapılan bu üretimlerin hem belediyeye maddi olarak katkı sağladığını hem de belediyenin iş gücü kalitesi ile üretim kapasitesini gözler önüne serdiğini kaydeden Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Satın almak yerine üretim yaparak önemli bir tasarruf sağlıyoruz. Ergene Belediyesi olarak yıllardır ilçemizin ihtiyaç duyduğu pek çok ürünü kendi marifetimizle üretiyoruz. Bu üretimlerimize pandemi döneminde de ara vermedik aksine üretimimizi hem çeşitlendirdik hem de arttırdık. Bu üretimler sayesinde kamu kaynaklarını da verimli bir şekilde kullanıyor ve üreten belediyeciliğin en güzel örneklerini sergiliyoruz. Ergene’nin güzelleşmesine katkı sağlayan ve çehresini değiştiren bu çalışmalarımız vatandaşlar tarafından da ilgi görüyor ve beğeniliyor” dedi.

Başkan Yüksel Ergene’nin her köşesine, ilçede yaşayan her bir bireye hiçbir ayrım yapmadan eşit hizmeti götürme gayreti içerisinde olduklarını ifade ederek, “Ergene Belediyesi olarak hem şantiyede hem de sahada çalışmalarımıza kesintisiz devam ederek halkımızın yanında oluyoruz. Son derece geniş bir alana sahip olan Ergene’nin her metrekaresine en güzel ve en kaliteli hizmeti Ergene Belediyesi marifetiyle ulaştırmanın haklı gururunu da yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

Ergene’de yaşayan vatandaşlar da Ergene Belediyesi’nin çalışmalarından memnun olduklarını ifade ederek üretilen otobüs durakları ve bankların kullanıma sunulması nedeniyle mutlu olduklarını kaydettiler.

