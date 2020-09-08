Susuz kalan kaplumbağaların da imdadına yetiştiler

Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Marmaracık Mahallesi’nde bulunan göletin kuruması sebebiyle arazözlerle su takviyesinde bulundu. İçinde su kaplumbağaları ve balıkların olduğu göletteki su normal seviyeye getirildi.

Çok sayıda su canlısının yaşadığı gölete su takviyesi yapan Ergene Belediyesi ekipleri, hem görsel görünüm için hem de su canlıları için önlem almış oldu. Marmaracık Mahallesi’nde bulunan göletteki suyun yaz mevsimi nedeniyle azalması sonucu harekete geçen Ergene Belediyesi ekipleri hummalı bir çalışma yürüterek gölete su takviyesinde bulundu.

Marmaracık Mahallesindeki göletin en güzel mesire alanlarından biri olduğunu belirten Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Yaz döneminde ailelerin Marmaracık Mahallemizde özellikle hafta sonları en çok tercih ettikleri mesire alanlarından biri olan göletimizde su seviyesinin azalması sonrası ekiplerimiz arazözler ile gölete su takviyesinde bulundu. Periyodik olarak gölet etrafında ekiplerimiz tarafından çöp toplama, ot ve çim biçme çalışmaları da yapılmaktadır ama bunlardan daha da önemlisi bu değerlerimize hep birlikte sahip çıkmalıyız. Çöplerimizi çöp kovalarına atmalıyız, etrafı kirletmemeliyiz, sonuç olarak buraları siz değerli halkımızın” dedi.

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