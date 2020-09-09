Tekirdağ açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem

ŞARKÖY(Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesi açıklarında Marmara Denizinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Tekirdağ ve ilçeleri ile İstanbul'un da bazı bölgelerinden hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre saat 00.57'de merkez üssü Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Şarköy kıyısına yaklaşık 8 kilometre mesafede ve 9.9 kilometre derinlikte meydana gelen deprem Tekirdağ ve ilçelerinin yanı sıra İstanbul'un da bazı kesimlerinden hissedildi. Depreme en yakın nokta olan turistik Şarköy ilçesinde sarsıntı kısa süreli endişe yarattı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı. DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ TEKİRDAĞ, (DHA-
2020-09-09 01:29:42
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