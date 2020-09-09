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Tekirdağ'da parkta 11 yaşındaki çocuğun dövülme anları kamerada

DHA

Tekirdağ'da parkta 11 yaşındaki çocuğun dövülme anları kamerada


TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'da parkta arkadaşlarıyla oynayan 11 yaşındaki A.B., sallanma sırası nedeniyle tartıştığı başka çocuğun 33 yaşındaki ablası A.G. tarafından tekme tokat dövüldü. Çocuğun dövüldüğü anlar, bölgedeki güvenlik kamerasına kaydedildi. Anne Derya B., çocuğuna darp raporu alarak, darbedilme görüntüleriyle savcılığa gidip, A.G.'den şikayetçi oldu.
Olay, cuma akşamı merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi'ndeki Güneş Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre parkta arkadaşlarıyla oynayan A.B.'nin yanına gelen bir çocuk, "Burada biz oturmak istiyoruz, biz sallanmak istiyoruz" diyerek tartışmaya başladı. Çocuklar arasında çıkan kavgayı çevredekiler sonlandırdı. Çocuklardan biri eve gidip durumu anlattığı ablası A.G,. bir süre sonra parka gelip o sırada arkadaşlarıyla birlikte oturan A.B.'ye sandalye fırlattı, ardından otururken yumruk ve tekme atarak saldırdı. Aldığı darbelerle yere yığılan A.B.'nin yanına parkta bulunanlar gitti. Parktaki vatandaşlar çocuğu darbeden A.G.'yi uzaklaştırdı. Çocuğun A.G. tarafından darbedilme anları çevredeki bir güvenlik kamerası görüntülerine saniye saniye yansıdı.
Darbedilen çocuğun eve gelip olayı anlattığı annesi Derya B., oğlunu hastaneye götürüp, darp raporu aldı. Derya B., darp raporu ve oğlunun dövülme anlarının bulunduğu görüntülerle polis ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na gidip, A.G.'den şikayetçi oldu.
'OĞLUMA ÇOK KÖTÜ ŞİDDET UYGULADI'
Derya B., olayın cuma akşama olduğunu belirterek, "Oğlum arkadaşlarıyla parka gitti. Yanına 10 yaşındaki bir çocuk geliyor ve 'burada biz oturmak istiyoruz, biz sallanmak istiyoruz' diyor. Oğlum da diyor ki, şu an biz sallanıyoruz sıranı bekle. Çocuk onu iteliyor ve hakaret ediyor. Oğlum da buna karşılık çocuğu iteliyor ve hakaret etmemesini söylüyor. Sonrasında beraber karşılıklı kavga ediyorlar. Oğlum ona vuruyor, o da oğluma vuruyor sonra ayırıyorlar çocuklar onları. Çocuk eve gidip ablasına haber veriyor. Bu sırada benim oğlum parkta durumdan habersiz arkadaşlarıyla oturuyor. Ablası birden yukarıdan geliyor ve sorgusuz sualsiz çocuğumu dövmeye başlıyor. Oğluma çok kötü şiddet uyguluyor. Oğlumun kafasını sandalyeye vuruyor, yerden yere vuruyor. Yüzüne yumruklar ve tekmeler yağdırıyor. Sonra da kafasını tekrardan yere vuruyor. Millet bunu ayırıyor. Oğlumu orada tehdit ediyor ve onu tekrar döveceğini, bunun daha bir başlangıç olduğunu söylüyor" dedi.
'KABUL GÖRÜYOR'
Oğlunun olaydan sonra gece uyurken kabuslar gördüğünü söyleyen Derya B., "Ben bu olaydan sonra hemen o akşam şikayetçi oldum. Olay karakola arz etti. Darp raporu aldık. Yaşı çok küçük olduğu için tutanak tuttular oğluma. Yaşı küçük olduğu için ifadesini alamıyorlardı, savcılığa sevk ettiler. Uzmandan darp raporu alıp, geçici raporla beraber bunu savcılığa gönderdik. Savcılık görüntüleri istedi. Bu kadın hakkında soruşturma başlatılacak, darptan dolayı. Bu olaydan sonra oğlumun psikolojisi çok bozuldu. Geceleri uyurken 3 gündür kabus görüyor, uyuyamıyor, sürekli ağlıyor ve her şeye tepki gösteriyor, kendini ifade etmeye çalışıyor. Benim oğlumun durumu şu anda çok kötü. Ben de, babası da üç günden beridir bu olayı atlatmıyoruz. Yemiyoruz, içemiyoruz, gözümüzü kapattığımız an o kabus dolu dakikalar gözümüzün önünde tekrar tekrar canlanıyor ve biz bundan dolayı nefes dahi alamıyoruz. Çok kötü bir durum. Rabbim hiçbir anne ve babaya bu olayı yaşatmasın" diye konuştu.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili soruşturması sürüyor.
DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ TEKİRDAĞ, (DHA)
2020-09-09 09:47:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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