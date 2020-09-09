Başkan Yüksel: “Vatandaşlarımızı tozlu ve çamurlu yollardan kurtarıyoruz”

Süleymanpaşa Belediyesi yapılmayanı yapmaya, yıllardır girilmeyen cadde ve sokaklara girmeye devam ediyor. Uzun yıllardır el değmemiş Yavuz ve Çiftlikönü mahallelerinden sonra Roman vatandaşların yoğunlukta olduğu Aydoğdu Mahallesi’nde de yol çalışmaları başladı.

Çınarlı Mahallesi ile Aydoğdu Mahallesi’nin birleştiği, Tekira AVM çevresindeki cadde ve sokaklarda başlatılan asfalt çalışmaları hızla son aşamaya gelerek kullanıma açılırken, Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri ekipleri, çalışmalarını Aydoğdu Mahallesi’ndeki cadde ve sokaklara kaydırdı.



Yüksel çalışmaları yerinde inceledi

Süleymanapaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Aydoğdu Mahallesi’nin muhtelif cadde ve sokaklarında eş zamanlı olarak yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı. Yüksel, mahalle esnafı ve vatandaşlarla da sohbet ederek fikir alışverişinde bulundu.



“Vatandaşlarımızı tozlu ve çamurlu yollardan kurtarıyoruz”

Çalışmalarla ilgili açıklamada bulunan Başkan Yüksel, “Roman vatandaşlarımızı, uzun yıllardır mücadele verdikleri tozlu, çamurlu ve çukurlu yollardan kurtarıyoruz. Aydoğdu mahallemizin yol ve kaldırımlarını sil baştan yenileyerek, mahallemizi hak ettiği modern görünüme kavuşturmak; vatandaşlarımıza konforlu yaşam alanları sunmak için durmaksızın çalışıyoruz. Aralıksız sürdürdüğümüz asfaltlama ve kilit taş yapım çalışmalarını inceleyerek ekiplerimizden bilgi aldık. Mahalle sakinlerimizle fikir alışverişinde bulunarak, bölgede yapacağımız çalışmaların detaylarını planladık. Esnafımıza hayırlı işler, hemşehrilerimize hayırlı haftalar diledik. En kısa sürede çalışmalarımızı tamamlayarak mahallemizi hemşehrilerimizin istifadesine sunacağız” diye konuştu.

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