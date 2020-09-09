Tekirdağ'da 1,5 ton sahte bal ele geçirildi



Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)TEKİRDAĞ'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda piyasaya sürülmeye hazırlanan yaklaşık 1,5 ton sahte bal ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Süleymanpaşa Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro ekipleri ile İl Tarım Müdürlüğü ekipleri, Türkiye Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Platformu temsilciliğinin iş yerinde sahte bal bulundurduğu ihbarı ile harekete geçti. İş yeri çevresinde önlem alan ekipler, gelen kamyoneti durdurup yaptığı aramada tenekeler içinde sahte olduğu değerlendirilen yaklaşık 1,5 ton bal ele geçirdi, araçta bulunan F.Ö., V.K.D. ve M.E.D.'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin balı aldıklarını söyledikleri S.B.'nin yapılan incelemesinde ise çok sayıda dolandırıcılık suçundan kaydı bulunduğu belirlendi. El konulan ballar Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü laboratuvarlarında incelenmeye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2020-09-09 19:18:06



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