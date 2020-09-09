Tekirdağ'da 1,5 ton sahte bal ele geçirildi (2)- Yeniden

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ'da 1,5 ton sahte bal ele geçirildi (2)- Yeniden

DHA

Tekirdağ'da 1,5 ton sahte bal ele geçirildi (2)- Yeniden


Sayın Yazıişleri müdürlerine;
Tekirdağ'da 1,5 ton sahte bal ele geçirildi' başlıklı haberimizi kaynağından yapılan düzeltme ile yeniden geçiyoruz. Aşağıdaki haberin dikkate alınması rica olunur. DHA
--------------------------
YENİDENRuhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda piyasaya sürülmeye hazırlanan yaklaşık 1,5 ton sahte bal ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Türkiye Tarım, Hayvancılık ve Arıcılık Platformu Tekirdağ temsilciliği, kentte bir işyerine sahte bal getirileceği yönünde polis ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine merkez Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro ekipleri ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ortaklaşa harekete geçti. Sahte bal getirileceği bildirilen iş yeri çevresinde önlem alan ekipler, gelen bir kamyoneti durdurup yaptığı aramada tenekeler içinde sahte olduğu değerlendirilen yaklaşık 1,5 ton bal ele geçirdi. Araçta bulunan F.Ö., V.K.D. ve M.E.D. ise gözaltına alındı.
Şüphelilerin balı aldıklarını söyledikleri S.B.'nin yapılan incelemesinde ise çok sayıda dolandırıcılık suçundan kaydı bulunduğu belirlendi. El konulan ballar Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü laboratuvarlarında incelenmeye alındı. Başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli S.B.'nin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN
2020-09-09 21:30:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tekirdağ'da 1,5 ton sahte bal ele geçirildi
YEREL HABERLER Tekirdağ'da 1,5 ton sahte bal ele geçirildi
Tekirdağ'da sahte bal operasyonu
YEREL HABERLER Tekirdağ'da sahte bal operasyonu
Müze açılışında, sosyal mesafe uyarısı
YEREL HABERLER Müze açılışında, sosyal mesafe uyarısı
Arabada uyuşturucu kullanan şüpheliler gözaltına alındı
YEREL HABERLER Arabada uyuşturucu kullanan şüpheliler gözaltına ...
Tekirdağ’da orman yangını: Rüzgarın etkisiyle yangın Çanakkale’ye sıçradı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da orman yangını: Rüzgarın etkisiyle yangın ...
Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı giriş sınavları yapıldı
YEREL HABERLER Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı giriş sınavları ...
Yaralı köpek tedavi edildi
YEREL HABERLER Yaralı köpek tedavi edildi
Tekirdağ'da parkta 11 yaşındaki çocuğun dövülme anları kamerada
YEREL HABERLER Tekirdağ'da parkta 11 yaşındaki çocuğun dövülme ...
Başkan Yüksel: “Vatandaşlarımızı tozlu ve çamurlu yollardan kurtarıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Yüksel: “Vatandaşlarımızı tozlu ve çamurlu ...
Mesire alanları ve turistik beldelerde ekstra temizlik çalışması
YEREL HABERLER Mesire alanları ve turistik beldelerde ekstra ...
Tekirdağ’da 4.3 şiddetinde deprem
YEREL HABERLER Tekirdağ’da 4.3 şiddetinde deprem
Tekirdağ açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Tekirdağ açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem
Tekirdağ'da korkutan deprem
YEREL HABERLER Tekirdağ'da korkutan deprem
Beton mikseri telefon direğini yıktı
YEREL HABERLER Beton mikseri telefon direğini yıktı
Saros Körfezi'nde 2 metre 17 santimlik orkinos yakalandı
YEREL HABERLER Saros Körfezi'nde 2 metre 17 santimlik orkinos ...
Ergene Belediyesi engelli ailelere desteğini sürdürüyor
YEREL HABERLER Ergene Belediyesi engelli ailelere desteğini ...
Marmara'da dev orkinos balığı yakalandı 4 kişi zor kaldırıyor
YEREL HABERLER Marmara'da dev orkinos balığı yakalandı 4 kişi zor ...
Uyuşturucuları, `ganyan kuponunuz hazır´ şifresiyle satmışlar
YEREL HABERLER Uyuşturucuları, `ganyan kuponunuz hazır´ şifresiyle ...
Bağda sıra arası bitki uygulaması sürüyor
YEREL HABERLER Bağda sıra arası bitki uygulaması sürüyor
Ergene Velimeşespor kadrosunu güçlendirmeyi sürdürüyor
YEREL HABERLER Ergene Velimeşespor kadrosunu güçlendirmeyi ...
Çorlu’nun ilk sanat müzesi açılıyor
YEREL HABERLER Çorlu’nun ilk sanat müzesi açılıyor
Susuz kalan kaplumbağaların da imdadına yetiştiler
YEREL HABERLER Susuz kalan kaplumbağaların da imdadına yetiştiler
‘Okulum temiz’ sertifika töreni
YEREL HABERLER ‘Okulum temiz’ sertifika töreni
Ergene Belediyesi otobüs duraklarını ve bankları kendi üretiyor Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel: “Şantiyedeyiz, sahadayız, halkımızın yanındayız”
YEREL HABERLER Ergene Belediyesi otobüs duraklarını ve bankları ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X