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Trakya’da ilk Türkiye’de üçüncü Trakya'da ilk Türkiye'de 3. Balmumu Heykel Müzesi Çorlu’da açıldı Çorlu Balmumu Heykeller Müzesi açıldı

İHA

Trakya’da ilk Türkiye’de üçüncü Trakya'da ilk Türkiye'de 3. Balmumu Heykel Müzesi Çorlu’da açıldı Çorlu Balmumu Heykeller Müzesi açıldı

Cumhurbaşkanlarından, siyasetçilere, devlet adamlarından sanatçılara, yerli ve yabancı pek çok ismin balmumundan heykelinin yer aldığı Çorlu ve Trakya’nın ilk, Türkiye’nin de üçüncü balmumu heykeller müzesi, Çorlu Belediyesi tarafından açıldı.
Çorlu’nun ilk sanat müzesi Trakya bölgesinin de ilk balmumu heykeller müzesi olan Çorlu Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi, düzenlenen törenle açıldı.
Çorlu Belediyesi Tarihi Hizmet Binasında yer alan müzenin açılış töreni müze bahçesinde gerçekleştirildi. Açılışta konuşan ve konuşmasına ideal kent tanımıyla başlayan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, “Bir kente değer katan en önemli unsurlar o şehirde yaşayanlar, çalışan ve ticaret yapanlardır. Çorlu’muz güzel ülkemizin dört bir yanından göç alan aktif ve dinamik nüfusuyla kendini ispatlamaya çalışan çok değerli bir şehir. Yerel yöneticiler olarak bu değeri artırmamızın yolu ziyaret edenlerin, eğitim görmek için gelenlerin ve bilgiyi burada arayanların sayısını çoğaltma mücadelemizden geçiyor” dedi.

“Kültür ve sanat alanında yatırım yapmaya devam edeceğiz”
Başkan Sarıkurt, "İşte tam da bu anlayışa uygun olarak 2017 yılının aralık ayında Çorlu’muzun sanayi özelliğinin yanında kültürel kimliğini de ön plana çıkarmak ve bölgede önemli bir konum kazanmasını sağlamak amacıyla Çorlu Belediyesi Müzeler ve Kültür Yatırımları Master Plan Raporunu hazırladık. Bu plan doğrultusunda kültür ve sanat alanında pek çok yatırım yaptık, yapmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.
Müzenin Çorlu’ya hayırlı olmasını temenni eden Başkan Sarıkurt, “Açılışını gerçekleştirdiğimiz kültür yatırımımızın kentimizin ekonomik hayatına da olumlu katkı yapacağına inanıyorum” dedi.
Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ve protokol üyelerinin konuşmalarının ardından açılış kurdelesi kesilerek müze ziyarete açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da heykeli müzede
Bir bölümü siyasetçilere, devlet adamlarına ve Cumhurbaşkanlarına ayrılan müzede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dahil olmak üzere eski ve yeni tüm Cumhurbaşkanlarının, eski başbakanların ve siyasi parti genel başkanlarının balmumu heykelleri yer alıyor.
Müze bahçesinde düzenlenen törene Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, CHP Tekirdağ Milletvekilleri Candan Yüceer ve İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Yiğiter, Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan, Tekirdağ Baro Başkanı Sedat Tekneci, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, kurum ve kuruluş birim amirleri, yerel basın temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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