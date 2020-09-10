Tekirdağ Valisi: Şu anda korkacağımız vaka sayısı ile karşı karşıya değiliz



Mehmet YİRUNRuhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'da koronavirüs tedbirleri kapsamında denetime çıkan Vali Aziz Yıldırım, Tekirdağ'ın örnek il olduğunu belirterek, "Şu anda korkacağımız bir rakamla bir vaka sayısı ile karşı karşıya değiliz Tekirdağ'da. Ama bunu muhafaza etmemiz lazım. Kötü örnek olmamamız lazım. Ben kurallara uyan bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı da "Salgın hastalıkta vaka sayılarındaki azalmada Tekirdağ ili Türkiye'de ikinci durumda. Bu noktada bu bizlerin bir başarısı, yani Tekirdağ ili ve ilçelerinin bir başarısı" dedi.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında 'Sağlık için, hepimiz için' sloganıyla ülke genelinde başlattığı denetimlere Tekirdağ'da, Vali Aziz Yıldırım da katıldı. Esnafları ziyaret eden Yıldırım, özellikle maske, mesafe ve hijyen konularında uyarılarda bulunup, "Maskemizi takalım, gelen müşterileri de bu konuda uyaralım. Maske, mesafe, hijyen konusunda sıkı şekilde duyarlı olalım" dedi.

'KORKACAK SAYI İLE KARŞI KARŞIYA DEĞİLİZ'

Denetimlerin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Vali Yıldırım, "81 ilde sahadayız. Koronavirüs için alınmış olan tedbirlerin uygulamalarını denetlemek üzere çıktık. Biz, her zaman sahadayız. Ama bugünün özelliği var, herkes aynı anda sahada. İlimizde 191 tane denetleme grubu var. Arkadaşlarımız 5'er, 6'şar kişilerden oluşuyorlar. Her yerde, herkesi denetlemeye gayret gösteriyoruz" dedi.

Tekirdağ'ın koronavirüs tedbirleri kapsamında örnek il olduğunu söyleyen Vali Yıldırım, "Şu anda korkacağımız bir rakamla bir vaka sayısı ile karşı karşıya değiliz Tekirdağ'da. Ama bunu muhafaza etmemiz lazım. Kötü örnek olmamamız lazım. Ben kurallara uyan bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tedbirlere en katı şekliyle dikkat etmemiz lazım" diye konuştu.

'TEKİRDAĞ VAKA AZALMA SAYISINDA TÜRKİYE İKİNCİSİ'

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki denetimlere Kaymakam Cafer Sarılı, Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt da katıldı. Esentepe Mahallesi Emlak Konutları bölgesinde yapılan denetimlerde, hijyen, maske kullanımı, işaretleme ve diğer kurallara uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Kurallara uyan vatandaş ve esnaflara teşekkür eden Kaymakam Cafer Sarılı, eksiklerini gördüğü işletmelere de uyarılarda bulundu. Koronavirüs bilgilendirme afişlerinin bulunmadığı iş yerlerine ise afişler verilerek, asılması sağlandı.

Özellikle gıda işletmelerine, hazırlanan broşürleri teslim eden Sarılı, burada belirlenen 10 kurala kesinlikle uyulması gerektiğini belirterek, "Salgın hastalıkta vaka sayılarındaki azalmada Tekirdağ ili, Türkiye'de ikinci durumda. Bu noktada bu, bizlerin bir başarısı, yani Tekirdağ ili ve ilçelerinin bir başarısı. Çorlu'da, neredeyse yüzde 100'e yakın bir kurallara uyma durumu söz konusu. Tabi bu, bizlerin sürekli sahada olmamızdan da kaynaklanıyor. Ama, gevşemek yok, rahatlamak yok, rehavete düşmek yok. Bu noktada bunu başaracaksak hep beraber başaracağız" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN-Ruhan YALÇIN

2020-09-10 14:11:02



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