Soylu açıkladı! Kafe ve restoranlarda saat 12.00'den itibaren...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tekirdağ İl Göç İdaresi, Hürriyet Mahallesindeki yeni binaya taşındı.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Köprübaşı mevkisindeki binadan Süleymapaşa Hürriyet Mahallesindeki yeni binaya taşınan İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nü ziyaret etti. İl Göç İdaresi Müdürü Ömer Gümüş tarafından karşılanan Vali Yıldırım, sonrasında makama geçerek Müdür Gümüş’le bir süre görüştü.

Yeni binanın İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne hayırlı olması dileklerinde bulunan Vali Yıldırım, Göç İdaresi Müdürü Gümüş’e çalışmalarında başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.