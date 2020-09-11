Çorlu Belediyesi’nden yapılandırma uyarısı

Soylu açıkladı! Kafe ve restoranlarda saat 12.00'den itibaren...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Kum, 7143 sayılı Kanunlar kapsamında yapılandırılan borçların taksit ödemelerinin 30 Eylül 2020 Çarşamba günü sona ereceğini hatırlatarak doğabilecek mağduriyetlere karşı vatandaşları uyardı.

7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borçlar için, 13. taksit ödemelerinin 30 Eylül 2020 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar devam edeceğini belirten Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Kum yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımız belediyemize olan borçlarını kanun hükümlerinden faydalanarak yapılandırmışlardı. Söz konusu yapılandırmadan faydalanma haklarını kaybetmemeleri için 30 Eylül 2020 tarihine kadar borç yapılandırma taksitlerini yatırmaları gerekiyor. Vatandaşlarımız 444 99 59 numaralı iletişim hattımızdan çağrı merkezimize ulaşarak ilgili borçlarını öğrenebilirler" dedi.

Başkan Yardımcısı Kum, veznelerde yaşanabilecek olası yoğunluğun göz önüne alınarak ilgili ödemelerin son güne bırakılmaması konusunda uyarıda bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.