Çatı arasına gizlenen uyuşturucuları narkotik köpeği Larissa buldu: 4 gözaltı



Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda evin çatısı arasına gizlenmiş uyuşturucuları narkotik dedektör köpek Larissa buldu. Uyuşturucuların bulunma anlarının kameraya kaydedildiği operasyonda 4 şüpheli yakalandı, 1 şüpheli ise aranıyor.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği ekipleri, ilçenin Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu kullanan ve satışını yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında şüpheli bir aracı durdurup, arama yapan polis, satışa hazır 18 fişek eroin ele geçirirken, araç sürücüsü B.K., gözaltına alındı. Sürücünün ifadesinde uyuşturucuları aldığı evi tarif etmesi üzerine polis ekipleri eve operasyon düzenledi. Sahibinin bulunmadığı evde narkotik dedektör köpek Larissa ile yapılan aramada çatı arasına gizlenmiş 87 fişek bonzai ele geçirildi. Uyuşturucuların bulunma anları ise kamera ile saniye saniye kaydedildi. Firari olan ev sahibi S.C.'nin yakalanması için ise çalışma başlatıldı.

Operaysonda 3 şüphelinin üzerinde satışa hazır toplam 55 fişek eroin ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 1500 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2020-09-11 13:34:51



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