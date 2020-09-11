Malkara’da anız yangını

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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Malkara İshakça yolunun eski mezbaha mevkiinde kuru otların bulunduğu alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, kısa sürede yangına müdahale etti. Yangın sonrası 2 dönümlük otluk alan ve 1 ağaç küle döndü. Yangının çıkış sebebi ise, yoldan geçenlerin attığı sigara izmaritinin neden olabileceği üzerinde duruluyor.

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