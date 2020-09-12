Başkan Yüksel'den pozitif vaka açıklaması: “Tüm vatandaşlarımızdan anlayış bekliyorum”

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Zabıta Müdürlüğü’nden bir personele Korona virüsünün bulaştığı haberleri üzerine, kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla bir açıklamada bulundu. Yüksel, Zabıta Müdürlüğü’nden bir kişide tespit edilen Korona virüsü sonrası temaslı 41 personelin tedbir amaçlı 14 gün boyunca karantina sürecini geçirmeleri için evlerine gönderildiğini ifade etti.

Yüksel, sosyal medya hesaplarından yayınladığı görüntülü açıklamada konuya şu sözlerle açıklık getirdi: “Önceki gün basın mensubu arkadaşlarımız konu ile ilgili haber yaparak vatandaşlarımızı bilgilendirdiler ancak ben de belediyemizde gerçekleşen durumla ilgili bir açıklama yapma gereği duydum. Zabıta Müdürlüğümüzden bir çalışma arkadaşımızda tespit edilen Korona virüsü nedeniyle; bu müdürlüğümüzde çalışan ve Covid19 hastalığına yakalanan personelimizle temas etmiş olma ihtimali bulunan 41 çalışma arkadaşımız hakkında tedbir amaçlı karantina uygulaması kararı verildi. Personelimiz derhal evlerine gönderildi. Bu süreçte Zabıta hizmetlerimizde ufak tefek aksamalar olabilir. Böyle bir aksama yaşanmaması için Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Albayrak ve Zabıta Daire Başkanımız, Süleymanpaşa’da Zabıta hizmetlerimizin aksamaması için destek olacaklarını ilettiler ve bugün itibariyle arkadaşlarımız destek için geldiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. 14 gün boyunca yaşanabilecek aksaklıklar için şimdiden hemşehrilerimizden anlayış beklediğimi ifade etmek istiyorum. Karantina süreci sonrası tüm zabıta hizmetlerimizin eksiksiz şekilde devam edeceğini belirteyim”

“Temizlik, maske ve mesafe kurallarına dikkat etmeliyiz”

Salgın tehdidinin ilk günkü ciddiyetini koruduğuna vurgu yapan Başkan Yüksel, konuşmasının devamında vatandaşları tedbirleri elden bırakmaya davet etti. Yüksel, “Bu vesileyle küçük bir uyarıda bulunmak istiyorum. Allah’a hamdolsun ki çalışma arkadaşlarımızda şimdilik bir sorun yok ama yarın neyle karşı karşıya kalacağımızı bilemiyoruz. Bu nedenle, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın deyimiyle TAMAM, yani temizlik, maske ve mesafeye çok dikkat etmeliyiz. Maske; düzenli ve ağızburun bölgesinin tamamını kapatacak şekilde kullanıldığında bizi bu illetten en çok koruyacak tedbirdir. Mesafe de aynı şekilde salgından korunmamızı sağlayacaktır. Özellikle 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdan istirham ediyorum. Mecbur kalmadıkça evlerinden dışarı çıkmamaya özen göstersinler. Eğer çıkacaklarsa kalabalık ortamlardan uzak durmaya dikkat etsinler. Ona da mecbursak, insanlarla aramızda en az 1 buçuk metrelik mesafeyi korumamız gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

“En az vaka görülen üç ilden biriyiz”

Tekirdağ’da salgınla mücadele sürecinin başarısına da değinen Yüksel, sözlerini şöyle noktaladı: “Tekirdağ ve Süleymanpaşa bugüne kadar salgına karşı çok başarılı bir sınav verdi. En az vaka görülen üç ilden biriyiz. Yine de bu durum yarın ne olacağının göstergesi değil. Bu yüzden en ufak bir gevşeme göstermememiz gerekiyor. Siz değerli hemşehrilerimizden biraz daha hassasiyet bekliyoruz. Allah bizi bu illetten bir an evvel kurtarsın. Evlatlarımız okullarına düzenli olarak gitsin. Uzaktan eğitim çok güzel bir hizmet ancak küçük çocuklarımızın bu sisteme adapte olmasının ne kadar zor olduğunu hepimiz biliyoruz. Burada sorumluluk biz velilere düşüyor. Bizler tedbirlerimizi alırsak bu illetten Allah’ın izniyle kurtulacağız.”

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