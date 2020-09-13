Kapı eşiğinde kadını av tüfeğiyle öldürdü, 'Hırsız sandım' dedi



Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'da yalnız yaşayan Ertuğrul Öncer, (72), kapı eşiğinde gördüğü ve evine girmeye çalıştığını iddia ettiği Hanife Kaynar'ı (35) av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Öncer ifadesinde, "Hırsız sandım o yüzden ateş açtım" dedi.

Olay, dün saat 23.15 sıralarında merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan Ertuğrul Öncer, iddiaya göre evine bir kişinin girmeye çalıştığını fark etti. Bunun üzerine av tüfeğini alan Öncer, beklediği sırada kapının eşiğinde birinin olduğunu gördü. Öncer, av tüfeğiyle bu kişiye ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği kadın, kanlar içinde yere yığılırken, silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Gelen jandarma ekiplerinin evine girmesine izin vermeyen Ertuğrul Öncer'i ikna etmek için çalışma başlatıldı. Kısa sürede ikna edilen Öncer, tüfeği pencereden attıktan sonra ekipler eve girdi. Jandarma ekiplerince yapılan kontrolde kadının, Hanife Kaynar olduğu tespit edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Kaynar, hastaneye kaldırıldı. Tedaviyi alınan Kaynar, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Ertuğrul Öncer'in ifadesinde, "Evime girmeye çalışıyordu, hırsız sandım o yüzden ateş açtım" dediği öğrenildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Öncer, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2020-09-13 13:47:59



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