Kahvehanede temizlik kavgası Başına fırça sapıyla vurulan kahvehaneci yaralandı

Altın fiyatları ne kadar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz size büyük geliriz! Bizi yiyemezsiniz!"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tekirdağ'da müşterisiyle girdiği tartışma sonucu kahvehaneyi temiz tutmadığı iddiasıyla başına fırça sapıyla vurulan kahvehaneci yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Süleymanpaşa ilçesine bağlı Araphacı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, mahalle kahvehanesine çay içmeye giden bir müşteri, kahvehanenin temiz olmadığı gerekçesiyle kahvehane işletmecisi E.A. (51) ile sözlü tartışma yaşadı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kahvehaneci E.A. başına aldığı fırça sapı darbesiyle yaralandı.

Çağrılan ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı E.A. tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.