Kirli akan derede telef oldu

Kirli akan Ergene Deresi’ne düşen bir koyun telef oldu.

Tüm gayretlere ve teşebbüslere rağmen Trakya’yı baştan sona dolaşan 285 kilometre uzunluğundaki Ergene Deresi bir türlü kirlilikten kurtulamadı. Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde dereye düşen bir koyun, çobanın tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak telef oldu. Telef olan koyun daha sonra derenin kıyısına vururken, Ergen Deresinin kirli aktığı gözlendi.

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