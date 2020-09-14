Üreticilerin sorunları açık havada toplantılarında dinleniyor

Korona virüs salgını sebebiyle tarım üreticileriyle yapılmasına ara verilen toplantılar, gerekli tedbirler alınarak, açık havada gerçekleştirilmeye başlandı.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile üreticilerle ara verilen toplantılar için gerekli tedbirler alınarak, açık havada yapılmaya başlandı. Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal, Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burhan Alim, Şube Müdürleri Abdurrahman Erdoğan, Numan Tüzüner'in katılımları ile Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Yeniçiftlik mahallesinde üreticilerle bir araya geldi.

Toplantıda Yeniçiftlik'teki çiftçiyle tarımsal ve hayvansal üretimde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri konuşuldu. 2020 yılı tarımsal üretiminin hasat sonu değerlendirilmesi yapılarak, İl Müdürlüğümüz tarafından yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verildi.

İl Müdürü Öcal, toplantıda yaptığı konuşmasında, pandemi sebebiyle mahalle ziyaretlerine bir süre ara verildiğini, ancak gerekli tedbirlerin alınarak açık hava şeklindeki toplantılara devam edildiğini ifade ederek, "Böylece üreticilerimizin sorunlarını ilk ağızdan dinleyerek elimizden geldiğince çözüme kavuşturulmaya çalışıyoruz. tarımla ilgili her konuda ilçe müdürlüklerimizden veya bizlerden yardım alınabilirsiniz” dedi.

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