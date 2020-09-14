Tekirdağ’da ‘Ahilik Haftası’ kutlamaları

Ahilik haftası kapsamında Tekirdağ’da tören düzenlendi. Tören sonrasında “Ahilik Haftası” kutlamaları çerçevesinde Yılın Ahisi seçilen Halim Çağlayan; Yılın Kalfası seçilen İsmail Yılmaz, Yılın Çırağı seçilen Ozan Polat Kanbur ve Ticaret il Müdür V. Mehmet Furtına ile birlikte Aziz Yıldırım’ı makamında ziyaret etti.

Ahilik haftası kapsamında Tekirdağ’da çelenk sunma töreni düzenlendi. Saygu duruşu, İstiklal Marşı ve Atatürk Anıtına çelenk sunulması ile tören sona erdi. “Ahilik Haftası” kutlamaları çerçevesinde Yılın Ahisi seçilen Halim Çağlayan; Yılın Kalfası seçilen İsmail Yılmaz, Yılın Çırağı seçilen Ozan Polat Kanbur ve Ticaret il Müdür V. Mehmet Furtına ile birlikte Aziz Yıldırım’ı makamında ziyaret ettiler.

Ziyarette konuşan Vali Yıldırım, “Öncelikle Ahilik Haftamız kutlu olsun, hepiniz hoş geldiniz. Ahilik teşkilatında isen işin ehlisin, ustasısın demektir. Ama sadece ehil olmak yetmez, ahlaklı olman, yardım sever olman, işin arkasında durman gerekir. Yani ahilik çok zor bir şey. Zamanının o kadar güçlü bir sivil toplum kuruluşu ki, yanlışa meyil ettiğinde hemen pabucun dama atılırmış. Pabucu Dama Atılmak deyimi oradan gelir. İşini usulüne uygun yapmayan kişinin dükkanı kapatılır, herkes görsün diye pabucu dama atılırmış. O kişi de bir daha oralarda esnaflık yapamazmış. Bu kadar güçlü bir sivil toplum kuruluşundan bahsediyoruz. Kuruluş bu denli güçlü olunca da, hiç kimse esnaftan şüphe etmiyor. Esnaf ne yapıyorsa, ne satıyorsa vatandaş güveniyor, çünkü bir standardı var. Ahilik teşkilatına üye olan esnaf açısından vatandaş derki; bu esnaf beni kandırmaz eğer kandırırsa başına gelecekleri bilir. İyi ki varsınız Allah razı olsun. Bu ahlakı, bu güzelliği en iyi şekilde yaşamalı ve de esnafa en iyi şekilde yaymalıyız” dedi

Yılın Ahisi seçilen Halim Çağlayan, Yılın Kalfası seçilen İsmail Yılmaz ve Yılın Çırağı seçilen Ozan Polat Kanbur’a plaketlerini takdim eden Vali Yıldırım, “Sizleri tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyoruz. İnanıyoruz ki sizler esnaflığı en güzel şekilde yapıyor ve başkalarına da örnek oluyorsunuz. Genç kalfa ve çırak kardeşlerim; sizlere verilen bu ünvanlar, çok önemli payelerdir. Bunu gururla taşıyın, ustalarınızı örnek alın, bundan 40 yıl sonra Yılın Ahisi kuşağını sizler kuşanacaksınız” diyerek, tüm esnaf ve sanatkârlarımızın Ahilik Haftası’nı kutlayıp bereketli bir yıl diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.