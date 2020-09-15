Tekirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Muratlı çevreyolunun Aşağısevindikli Mahallesi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, kavşakta karşı karşıya gelen M.K. sevk ve idaresindeki 55 HY 263 plakalı otomobil ile A.Y. yönetimindeki 34 VF 3699 plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki aracın sürücüsü de yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Kaza mahalline gelen emniyet trafik ekipleri yolun güvenliğini sağladı. İtfaiye ekipleri ve jandarma trafik ekipleri de kaza bölgesinde hazır bekledi.

Yaralamalı trafik kazasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

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