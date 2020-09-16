Tekirdağ Bağ Bozumu Şenliği'nde yeni geliştirilen 30 çeşit üzüm sergilendi



Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA) TEKİRDAĞ'da düzenlenen Bağ Bozumu Şenliği'nde bölgeye özel geliştirilen 30 üzüm çeşidi davetlilerin beğenisine sunuldu.

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ndeki Bağ Bozumu Şenliği'ne Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Mümin Şahin, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Ali Kiracı ile davetliler katıldı. Vali Yıldırım katılımcılarla birlikte bağa giderek, üzüm topladı. Şenlikte yeni geliştirilen ve Türkiye'de sadece bu bölgede bulunan 30 üzüm çeşidi katılımcıların beğenisine sunuldu.

Vali Aziz Yıldırım, "Bu masada bulunan üzümler hiçbir tezgahta bulunmayan sadece burada bulunan çeşitler. Bunlar tamamen buradaki mühendis arkadaşların geliştirdikleri üzümler" dedi.

'TÜRKİYE'DE 37 BAĞ BOZUMU ŞENLİĞİ YAPILIYOR'

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Ali Kiracı, bağ bozumunun üzümlerin toplama zamanına verilen isim olduğunu belirterek, "'Bakarsan bağ olur bakmazsan dağ olur' atasözümüz bir işin meyvesini alabilmek için bir emek sarf edilmesinin önemini bağdan örneklemeye açıklamıştır. Üreticilerin yıl boyunca emek verdikleri bağlarda üzümler bu dönemde toplanarak gelire dönüşür. Bu durum biz bağcılar için üzüme duyulan bir saygının neşe ve şenliğe dönüşme halidir. Bu sebeple bağ bozumu günü bağcılar için son derece değerli sayılmaktadır. Bugün ülkemizin birçok yerinde yaklaşık 37 adet bağbozumu şenliği, bağbozumu festivali, bağ bozumu etkinliği, üzüm bayramı ve benzeri isimler altında kutlanmaktadır" diye konuştu.

DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2020-09-16 11:45:08



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