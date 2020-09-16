Bilet almaya giden Covid temaslı kişiyi HES kodu yakalattı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde korona virüs (Covid19) hasta temaslı olan ve karantinada olması gereken şahıs, otogara bilet almaya giderken HES kodu ile tespit edilerek yeniden karantinaya alındı.
Çerkezköy ilçesinde Covid19 hasta temaslı olan ve karantinada olması gereken M.D., Çerkezköy Otogarı’na bilet almaya gitti. HES kodu zorunluluğu olması sebebiyle vatandaştan kod isteyen firma yetkilileri, vatandaşın Covid19 temaslı olduğunu belirledi. Polis ve sağlık ekiplerine haber verilirken, M.D. isimli vatandaş kısa sürede sağlık ekipleri tarafından karantinaya alındı. Şahıs, karantina süresini geçirmek üzere Çorlu'daki KYK Yurdu'na götürüldü.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.