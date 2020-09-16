Ev karantinasını ihlal eden kadın, terminalde bilet alırken yakalandı

Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ´ın Çerkezköy ilçesinde koronavirüs hastası ile temaslı olması nedeniyle ev karantinasında olması gereken M.D. (37) adlı kadın, polis tarafından otobüs terminalinde bilet almaya çalışırken yakalandı. M.D., Çorlu Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtta karantinaya alındı.
Çerkezköy'de yaşayan M.D., şehirlerarası otobüs terminaline giderek bilet almak istedi. M.D.'nin, HES kodu üzerinden yapılan sorguda koronavirüs hastası ile temaslı olması nedeniyle evde karantinada olması gerektiği belirlendi. İhbar üzerine terminale polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hakkında adli işlem başlatılan ve 'Umumi Hıfzıssıhha Kanunu' gereği 3 bin 182 lira idari para cezası kesilen M.D., ekiplerce terminalden alınarak zorunlu karantina için Çorlu Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurdu'na yerleştirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çerkezköy Onur KAYA
2020-09-16 14:26:53
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