Tekirdağ’da elektrikli motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

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Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesi Yuvam Kavşağı’nda elektrikli motosiklet ile bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kavşaktan sanayi istikametine doğru seyreden Süleyman K. yönetimindeki elektrikli motosiklet ile SarayÇerkezköy istikametinde seyreden Hasan A. yönetimindeki Toyota marka 09 ZG 987 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Süleyman K. hafif yaralandı. Yaralı 112 Acil Servis ekiplerinin tedavisini reddetti.

Kazayla ilgili soruşturma işlemleri başlatıldı.

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