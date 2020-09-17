Demir Sokak 1 günde yenilendi

Süleymanpaşa Belediyesi, yol asfaltlama çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Çarşı trafiğinin önemli bir kısmının yükünü çeken Yavuz Mahallesi Demir Sokak, trafik akışını olumsuz etkileyen eski zemin kazınarak yeniden asfaltla kaplandı.

Asfalt kazıma, yeni asfalt serimi ve yol çizgilerinin çizilmesini kapsayan faaliyet, gecegündüz devam eden çalışma sonucunda sadece bir günde tamamlandı. Çalışmaları anbean yerinde takip eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, aynı zamanda çarşı esnafı ile de sohbet ederek fikir alışverişinde bulundu.



“Havalar izin verdiği sürece asfalta devam”

Çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Yüksel, “Şehrin birçok noktasında eş zamanlı olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şehrimizin ana arterlerinden, Yavuz Mahallesi Demir Sokak’ta (eski Çarşı Karakolunun arkası) asfaltlama çalışmalarımızı tamamladık. Süleymanpaşa’mızın araç ve yaya trafiği bakımından en yoğun sokaklarından biri olan bu güzergahta, trafik akışında aksaklık yaşanmaması için gece de sürdürdüğümüz çalışmalar, yol çizgilerinin çizilmesiyle birlikte tamamlandı. Mesai arkadaşlarımın eline, emeğine sağlık. Havalar müsaade ettiği sürece asfalt çalışmalarımızı aynı tempoda sürdüreceğiz” açıklamasında bulundu.

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