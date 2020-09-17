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Vali Yıldırım: Tekirdağ'da korkacak bir durum yok

DHA

Vali Yıldırım: Tekirdağ'da korkacak bir durum yok


Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)TEKİRDAĞ'da koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlere katılan Vali Aziz Yıldırım, "Tekirdağ'da korkmamızı gerektirecek bir durum yok. Böyle olması da insanların rehavete kapılmaları anlamına da gelmesin. Ne kadar güzel burada korkacak bir şeyimiz yokmuş burada rahat olabiliriz durumu da söz konusu değil. Tekirdağ'da kurallara uyulduğu için korkacak bir durum yok" dedi.
Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, koronavirüs tedbirleri kapsamında kent otogarında denetimlere katıldı. Otogarda firma yetkililerini ziyaret eden Vali Yıldırım, çalışanlar ile yolcuları sosyal mesafe ve maske konusunda uyardı. Yıldırım, HES kodu olmadan vatandaşlara bilet kesilmediğini ve herkesin kurallara uyduğunu söyledi. Tekirdağ'da salgın tedbirlerine uyulduğunu söyleyen Yıldırım, "Tekirdağ'da korkmamızı gerektirecek bir durum yok. Böyle olması da insanların rehavete kapılmaları anlamına da gelmesin. Ne kadar güzel burada korkacak bir şeyimiz yokmuş burada rahat olabiliriz durumu da söz konusu değil. Tekirdağ'da kurallara uyulduğu için korkacak bir durum yok. Bu dikkati devam ettirmemiz lazım. Örnek iller listesindeki yerimizi korumalıyız" dedi.
Denetimlerin devam edeceğini belirten Yıldırım, "Maske mesafe kurallarına dikkat ettikçe sayıları azaltacağız. Hastanelerimizde yoğun bir hasta durumu söz konusu değil. Tekirdağ'da izolasyonda olması gerekirken dışarıda olan 6 kişi yurda yerleştirildi. Bunlar çok yüksek rakamlar değil. Karantinada kalacak yeri olmayan evleri müsait olmayan dışarıdan gelen vatandaşları da yurtlarda misafir ediyoruz" diye konuştu.
'YOĞUN BAKIMLAR YÜZDE 47 BOŞ'
Tekirdağ Halk Sağlığı Müdürü Hacı Bayram Zengin de Tekirdağ'da yoğun bakım yataklarının yüzde 47'sinin boş olduğunu söyledi. Zengin, "Yoğun bakımın yüzde 47'sinin boş olması ilimiz için sevindirici. Bu sayı zaman zaman değişiyor. Yoğun bakımlarda yatan hastaların içerisinde farklı hastalık veya kazalardan dolayı da yatanlar var. Dün açıklanan yoğun bakımlardaki yüzde 65'lik doluluk oranı var ama hepsi korona hastası değil. Farklı illerden de hasta almamızdan dolayı yoğun bakımlardaki hasta sayısı yüksek görünüyor" dedi. DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN
2020-09-17 15:13:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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