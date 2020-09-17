Vali Yıldırım: "Tekirdağ'da kurallara uyulduğu için korkacak bir durum yok" Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, korkulacak durum yok diye vatandaşların rehavete kapılmamaları gerektiğini belirtti

Tekirdağ'da korona virüs denetimlerine katılan Vali Aziz Yıldırım, "Tekirdağ’da korkmamızı gerektirecek bir durum yok. Böyle olması da insanların rehavete kapılmaları anlamına da gelmesin" dedi.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, kurum müdürleri, polis, jandarma ve zabıta ekipleri ile birlikte Tekirdağ Şehirlerarası Otobüs Terminalinde korona virüs denetimlerine katıldı. Vali Yıldırım otobüs ve minibüs firmalarını tek tek gezerek kurallara riayet edilmesini ve özellikle HES kodu konusunda dikkat etmeleri konusunda çeşitli uyarılarda bulundu.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım denetimde yaptığı açıklamada, "Tekirdağ’da korkmamızı gerektirecek bir durum yok. Böyle olması da insanların rehavete kapılmaları anlamına da gelmesin. 'Ne kadar güzel burada korkacak bir şeyimiz yokmuş burada rahat olabiliriz' durumu da söz konusu değil. Tekirdağ'da kurallara uyulduğu için korkacak bir durum yok. Biz bu dikkati devam ettirmemiz lazım. Örnek iller listesindeki yerimizi korumalıyız. Maske mesafe kurallarına dikkat ettikçe sayıları azaltacağız. Hastanelerimizde yoğun bir hasta durumu söz konusu değil. Tekirdağ'da izolasyonda olması gerekirken dışarıda olan 6 kişi yurda yerleştirildi. Bunlar çok yüksek rakamlar değil. Karantinada kalacak yeri olmayan evleri müsait olmayan dışarıdan gelen vatandaşları da yurtlarda misafir ediyoruz" diye konuştu.



“Tekirdağ'da yoğun bakım yataklarının yüzde 47'si boş durumda”

Tekirdağ Halk Sağlık Başkanı Hacı Bayram Zengin ise, “Tekirdağ'da yoğun bakım yataklarının yüzde 47'si boş durumda. Bu ilimiz için sevindirici. Bu sayı zaman zaman değişiyor. Yoğun bakımlarda yatan hastaların içerisinde farklı hastalık veya kazalardan dolayı da yatanlar var. Dün açıklanan yoğun bakımlardaki yüzde 65'lik doluluk oranı var ama hepsi korona hastası değil. Farklı illerden de hasta olmamızdan dolayı yoğun bakımlardaki hasta sayısı yüksek” dedi.

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