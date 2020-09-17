Tekirdağ’da havaya ateş açan zanlı yakalandı

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Tekirdağ'da havaya ateş açtığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde havaya ateş açtığı iddia edilen bir şahıs gözaltına alındı. Zanlıya ait olduğu öğrenilen 1 adet tabancaya el konuldu. Adının F.K. olduğu öğrenilen zanlıdan alınan 1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 35 adet dolu fişek ve 6 adet boş fişeğe el konularak Çerkezköy adli emanete gönderildi. Gözaltına alınan F.K. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili soruşturma işlemleri sürüyor.

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