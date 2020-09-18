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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ergene Velimeşespor, Uşakspor’u konuk edecek

İHA

Ergene Velimeşespor, Uşakspor’u konuk edecek

20202021 sezonunda Türkiye 2. Futbol Ligi Beyaz Grup’ta mücadele edecek olan Ergene Velimeşespor yeni sezonun ilk hafta maçında Uşakspor takımını konuk edecek.
Yeni tip koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu’nun ilk yarı boyunca maçların seyircisiz oynanacağını açıklaması nedeniyle 20 Eylül 2020 Pazar günü Velimeşe Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu’nda oynanacak olan müsabaka seyircisiz oynanacak.
Karşılaşmada Balıkesir Bölgesi hakemlerinden Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak. Yardımcılıklarını ise yine aynı bölge hakemlerinden Kadir Beyaz ve Enes Biroğlu yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak da Ahmet Balkan yer alacak. Müsabaka saat 16.00’da başlayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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