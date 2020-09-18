Başkan Sarıkurt makamına bisikletle gitti

Çorlu Belediye Başkanı Akhmet Sarıkurt, Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde bisikletle makamına gitti.

Kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya teşvik etmek amacıyla her yıl 1622 Eylül tarihleri arasında kutlanan ‘Avrupa Hareketlilik Haftası' nedeniyle Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde belediye tarafından bir dizi etkinlik düzenledi. Bu kapsamda evinden makamına bisikletle giden Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt’a belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri ile vatandaşlar da eşlik etti.

"Avrupa Hareketlilik Haftası’nda harekete geçtik ve bu sabah işe bisikletlerimizle gittik" diyen Başkan Sarıkurt, “Bisiklet sürmenin keyfini yaşamak, sıfır emisyonlu hareketliliğin önemini vurgulamak ve çevre dostu ulaşımı desteklemek için gerçekleştirdiğimiz etkinliğin farkındalık oluşturacağını ve yol arkadaşlarımızın günden güne çoğalacağını umut ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.