Çerkezköy Belediyesi'ni zarara uğrattığı iddia edilen 7 şüpheliden 2'si tutuklandı

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2 KİŞİ TUTUKLANDIÇerkezköy Belediyesi'ni zarara uğrattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan ve emniyetteki soruşturmalarının ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden E.D., savcılıktaki işlemleri ardından serbest bırakıldı. Savcılığın tutuklama istemiyle mahkemeye sevk ettiği 6 şüpheliden Erkan Koçer ile Tuncer Bulut tutuklanırken, Ö.İ., R.E., R.Ö. ve Y.Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çerkezköy Onur KAYA

2020-09-18 18:35:18



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